Eskişehir'de dolu yağışı etkili oldu
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Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan dolu, iftara yetişmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:14 Kaynak: İHA
'de akşam saatlerinde etkili olan dolu, iftara yetişmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Eskişehir'de iftara dakikalar kala etkili olan dolu yağışı, iftara yetişmek üzere evlerine giden vatandaşları olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Çevrede bulunan dükkan tenteleri vatandaşların imdadına yetişti. Kısa süren yağışın ardından vatandaşlar evlerine gitmek üzere hızla yola koyuldu. - ESKİŞEHİR
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