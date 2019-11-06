Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de "Don Kişot'um Ben" oyunu sahnelendi
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Don Kişot'um Ben' oyunu sahnelendi

Eskişehir'de "Don Kişot'um Ben" oyunu sahnelendi

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanan "Don Kişot'um Ben" oyunu sahneye konuldu.

Eskişehir'de

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanan " Don Kişot'um Ben" oyunu sahneye konuldu.

AÜ Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilen festival kapsamında, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyun, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Emrah Eren'in yönetmenliğini yaptığı ve seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan oyunda Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşat Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş yer aldı.

Yazar, Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanarak sergilenen oyunu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra çok sayıda davetli izledi.

Cervantes, Don Kişot, Miguel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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