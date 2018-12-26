Eskişehir'de "Drift" Yapan Alkollü Sürücüye Ceza

Eskişehir'de, alkollü halde kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de, alkollü halde kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza uygulandı.



Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, bir otomobilin sürücüsünün drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti.



Kısa sürede yakalanan sürücünün 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.



Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve drift yapmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası verildi.



Ayrıca, sürücünün ehliyetine de ilgili kanunlar gereği 2031 yılına kadar el konuldu.



Araç ise 60 gün trafikten men edildi.

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