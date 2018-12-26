Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de "Drift" Yapan Alkollü Sürücüye Ceza

Eskişehir'de "Drift" Yapan Alkollü Sürücüye Ceza

2 saat önce

Eskişehir'de, alkollü halde kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de
Eskişehir'de, alkollü halde kullandığı aracıyla drift yaptığı belirlenen sürücüye toplam 9 bin 46 lira ceza uygulandı.

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, bir otomobilin sürücüsünün drift yaptığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye gitti.

Kısa sürede yakalanan sürücünün 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, ehliyeti alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve drift yapmaktan 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 9 bin 46 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine de ilgili kanunlar gereği 2031 yılına kadar el konuldu.

Araç ise 60 gün trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok

Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı Ziyaret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:13:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de "Drift" Yapan Alkollü Sürücüye Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]