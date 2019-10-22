Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de polisin gerçekleştirdiği ve drone'la takip edilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de polisin gerçekleştirdiği ve drone'la takip edilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışmalar kapsamında merkez Emek Mahallesi ile Çifteler ve Mahmudiye ilçelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Drone'la takip edilen ve 60 polisin katıldığı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 351,81 gram esrar, 9 bin 850 sentetik uyuşturucu hap, 70 gram kırık ve toz halde uyuşturucu hap içeriği, 45 kök Hint keneviri, 7 sentetik ecza ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan biri emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Z.A. ve A.A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçurumda kalan drone'u kurtarmak için seferber oldular
PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'daki tünelleri ortaya çıkarıldı Beşar Esed, Türkiye'nin gözlem noktası olduğu İdlib'de Suriye askerleriyle bir araya geldi Davutoğlu'nun kuracağı partinin İstanbul'daki merkezi, Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:09:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]