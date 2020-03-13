Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince insansız hava aracı destekli uygulamalarda hatalı sürücülere para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulama noktasını fark eden sürücülerin araçlarını park ederek yanlarındaki yolcuyla yer değişikliği yaptıklarının hava aracı ile tespit edildiği, söz konusu kişilerin sürücü belgesiz ve belgeleri geri alındığı halde araç kullananlar olduğu kaydedildi.

Bu şekilde hava aracı ile tespit edilen 146 sürücünün, sürücü belgesine ve tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 67 bin 710 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Görüntülerde ehliyetsiz araç sürücülerinin araç içinde ve dışında başka kişilerle yer değiştirmeleri, uygulama noktasında polis ekiplerinin çevirme anı yer alıyor.