Eskişehir'de "drone" ile yapılan takipte tespit edilen ehliyetsiz sürücülere para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'drone' ile yapılan takipte tespit edilen ehliyetsiz sürücülere para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de "drone" ile yapılan takipte tespit edilen ehliyetsiz sürücülere para cezası

7 saat önce

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince insansız hava aracı destekli uygulamalarda hatalı sürücülere para cezası uygulandığı bildirildi.

Eskişehir'de

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince insansız hava aracı destekli uygulamalarda hatalı sürücülere para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulama noktasını fark eden sürücülerin araçlarını park ederek yanlarındaki yolcuyla yer değişikliği yaptıklarının hava aracı ile tespit edildiği, söz konusu kişilerin sürücü belgesiz ve belgeleri geri alındığı halde araç kullananlar olduğu kaydedildi.

Bu şekilde hava aracı ile tespit edilen 146 sürücünün, sürücü belgesine ve tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 67 bin 710 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Görüntülerde ehliyetsiz araç sürücülerinin araç içinde ve dışında başka kişilerle yer değiştirmeleri, uygulama noktasında polis ekiplerinin çevirme anı yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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