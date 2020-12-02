Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi - Son Dakika

Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi

02.12.2020 17:15
Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi, System.String[]

Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi İki saatlik denetimde kurallara uymayan 11 sürücüye 598'er lira ceza uygulandı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimde, yaya geçidi kuralını ihlal eden sürücüler tespit edilip haklarında yasal...

Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi

İki saatlik denetimde kurallara uymayan 11 sürücüye 598'er lira ceza uygulandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimde, yaya geçidi kuralını ihlal eden sürücüler tespit edilip haklarında yasal işlem yapıldı.

Odunpazarı ilçesinin en işlek caddelerinden Vali Ali Fuat Güven Bulvarı'nda trafik ekiplerince yapılan 2 saatlik uygulamada, yaya geçidi kuralını ihlal eden araçlar drone yardımıyla tespit edildi. Kurallara uymayan 11 sürücüye 598'er lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan, kural ihlal eden sürücülerin çokluğu dikkat çekti.

"Lütfen herkes kurallara uysun"

İşlem için durdurulan sürücülerden bazıları duruma itiraz edip ihlal yaptıklarını inkar etseler de bazı sürücüler uygulamayı yerinde bulup hatalarını kabul etti. Hatasını kabul eden sürücülerden biri olan Berkay Adalı, normalde kurallara uyduğunu ama burada dikkatinden kaçtığını belirterek, "Haklı bu ceza, normalde uyuyorum ama burada açıkçası çok dikkat etmedim. Yerinde buluyorum. Uzun zamandır yurt dışında da yaşadım. Orada çok rahat uyduğum bir kuraldı ama demin açıkçası yaya görmedim geçtim" dedi.

Hatasını kabul eden Murat isimli bir diğer sürücü ise, hızlı olmadığını yaya geçidi kuralı dışında bütün kurallara uyduğunu, fakat yayanın geçip geçmeyeceğinden emin olamadığından dolayı kural ihlali yaptığını söyledi. Sürücü, "Geçmememiz gereken yerde geçtim, yol vermemiz gerekiyordu. Son anda fark ettim. Çokta hızım yoktu zaten 50 kilometre hızla gidiyordum. Hız kurallarına uydum, emniyet kemerimi de her zaman takıyorum. Fakat yaya duruyordu, o anda görmedim de diyebilirim. Lütfen herkes kurallara uysun çok önemli ama son anda fark ettim" diye konuştu

Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi
Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi
Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi
Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de drone ile yaya geçidi denetimi - Son Dakika


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