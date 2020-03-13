Eskişehir'de dronlu trafik denetiminde ilginç görüntüler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de dronlu trafik denetiminde ilginç görüntüler - Son Dakika

Eskişehir'de dronlu trafik denetiminde ilginç görüntüler

6 saat önce

Eskişehir'de, insansız hava aracı (drone) ile yapılan trafik denetimlerine ilginç görüntüler yansıdı.

Eskişehir'de dronlu trafik denetiminde ilginç görüntüler, System.String[]

Eskişehir'de, insansız hava aracı (drone) ile yapılan trafik denetimlerine ilginç görüntüler yansıdı. Kent merkezinde trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktalarına yaklaşık 100 metre kala, sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan kişiler araç içinde/dışında yer değişikliği yaptıkları anlar drone kamerasına yansıdı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin birçok noktasında hem karadan hem de havadan trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Son olarak, görevli trafik ekipleri tarafından planlamalar dahilinde drone kullanılarak yapılan denetimlerde, uygulama alanı öncesinde durarak araç içerisinde ya da araç dışında bagaj açılıp kamufle olarak kullanılarak yolcu ile yer değişikliği yapan kişiler tespit edildi. Daha sonra havadan çekilen görüntülerle araçlar, uygulama noktalarında polis ekiplerince durduruldu. Sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan sürücülere ve yine son 1 ayda diğer kural ihlali yaptığı drone ile tespit edilen 146 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 67 bin 710 TL Trafik İdari Para Cezası kesildi.


Öte yandan emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Planlamalar ve ihbarlar dahilinde yapılan trafik denetimleri kararlılık ve titizlikle sürdürülmektedir" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

İnsansız Hava Aracı, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:13 Kaynak: İHA
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