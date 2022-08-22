Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı

22.08.2022 16:48
Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı

Eskişehir'de düğün konvoyundayken havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düğün konvoyundayken havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçdi. Yapılan çalışmalarda havaya ateş açtığı belirlenen H.S. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı - Son Dakika
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