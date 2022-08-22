İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçdi. Yapılan çalışmalarda havaya ateş açtığı belirlenen H.S. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı - Son Dakika

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