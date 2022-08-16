Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı

16.08.2022 15:47
Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de dün gece meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de dün gece meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gece 01.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan 31 yaşındaki Melih Kestel, kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olay üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu, olayla ilgili isimleri açıklanmayan 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Zehir tacirliği yapan iki şahıs gözaltına alındı Zehir tacirliği yapan iki şahıs gözaltına alındı Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı Elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Bahçelievler Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:02:41. #1.11#
SON DAKİKA: Dün geceki cinayetle ilgili 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement