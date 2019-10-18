Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Dünya El Yıkama Günü etkinliği
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Eskişehir'de Dünya El Yıkama Günü etkinliği

1 saat önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hijyenin önemine değinmek amacıyla doğru el yıkama tekniklerinin anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

Eskişehir'de Dünya El Yıkama Günü etkinliği, System.String[]

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hijyenin önemine değinmek amacıyla doğru el yıkama tekniklerinin anlatıldığı etkinlik düzenlendi.


Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, 15 Ekim'in Dünya El Yıkama Günü olduğunu hatırlattı. Bilge; anasınıfının yanı sıra 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik okullarda düzenlenen etkinlikte, doğru el yıkama tekniklerinin uygulamalı olarak gösterildiğini ve el hijyeni ile önemi hakkında sunum yapıldığını kaydetti. Etkinlikte miniklere Sağlık Bakanlığınca hazırlanan video izletildi. Bilge, Eskişehir genelindeki tüm okullara el yıkama konulu afiş dağıtımı ve bazı öğrencilere de el yıkama tekniklerini uygulamalı olarak gösterildiğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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