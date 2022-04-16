Eskişehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika

Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğünün Tepebaşı ilçesindeki Çocuk Evleri'nde kalan 7-18 yaşlarında 28 çocuk için Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde iftar programı düzenlendi.

İftarda palyaçolar çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Etkinliğe, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercüment Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile daire amirleri katıldı.

İHH Eskişehir Şubesinden iftar

Öte yandan Eskişehir'de İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Aralarında, mültecilerin de bulunduğu 140 çocuk için iftar verildi. Çocuklar, "Şirinler ramazanda" isimli tiyatro oyununu oynadı.

İHH Eskişehir Şubesi Başkanı Musa Karadaş, dünyada son zamanlarda yaşanan savaşlar nedeniyle binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek yaşanan acıların bir an evvel son bulmasını diledi.