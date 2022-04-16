Eskişehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

16.04.2022 20:45
Eskişehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğünün Tepebaşı ilçesindeki Çocuk Evleri'nde kalan 7-18 yaşlarında 28 çocuk için Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde iftar programı düzenlendi.

İftarda palyaçolar çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Etkinliğe, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercüment Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile daire amirleri katıldı.

İHH Eskişehir Şubesinden iftar

Öte yandan Eskişehir'de İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Aralarında, mültecilerin de bulunduğu 140 çocuk için iftar verildi. Çocuklar, "Şirinler ramazanda" isimli tiyatro oyununu oynadı.

İHH Eskişehir Şubesi Başkanı Musa Karadaş, dünyada son zamanlarda yaşanan savaşlar nedeniyle binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek yaşanan acıların bir an evvel son bulmasını diledi.

YORUMLAR
500
Başkan Ataç, partililerle iftar yemeğinde buluştu Başkan Ataç, partililerle iftar yemeğinde buluştu İnönü'de gönül sofrası Aşağıkuzfındık'ta kuruldu İnönü'de gönül sofrası Aşağıkuzfındık'ta kuruldu

Eskişehir, Tepebaşı, Çocuk, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 21:02:08. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement