Eskişehir'de durağa ve tramvaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Eskişehir 'de kontrolden çıkan otomobilin durağa ve tramvaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar

Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var