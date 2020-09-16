Eskişehir'de durakta beklerken otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Arif Ç. idaresindeki 16 AEZ 085 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde otobüs durağında bekleyen Tayfun Yılmaz'a çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:29 - Kaynak: AA
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