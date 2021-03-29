Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Fuhşa zorlandığı iddia edilen 4 kadının da bilgi için ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum

AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?