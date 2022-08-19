Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı

19.08.2022 14:16
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı İkametten hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı Farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 5 şüpheli yakalandı Farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:59:25. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement