Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

26.04.2022 17:32
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 2 farklı evden 100 bin liralık hırsızlık ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliler M.I, S.Y, Z.D. ile D.A'yı evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir'de aranan 109 şüpheli yakalandı Eskişehir'de aranan 109 şüpheli yakalandı Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı Evlerden 100 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Organize Sanayi Bölgesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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