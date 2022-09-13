Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

13.09.2022 16:54
Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin temin ettiği bandrol ve hologram bulunmayan içkileri müşteri buldukça sattığı ve deposunda sakladığı bilgisine ulaştı.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelinin yaşadığı adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bandrolsüz ve hologramsız değişik markalarda 98 şişe viski, 99 paket sigara ile 1 ruhsatsız av tüfeğine ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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