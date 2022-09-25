Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

25.09.2022 16:14
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 500 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 500 uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ????????

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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