Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunduğu otomobili, Eskişehir- Kütahya kara yolunun Kümbet mevkisinde durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 107 tarihi eser niteliğinde sikke ile bir detektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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