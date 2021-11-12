Eskişehir'de terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK ile DHKP/C ile bağlantıları oldukları tespit edilen 4 şüphelinin belirlenen adreslerine Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile çeşitli kitap ve dergiler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3'ü DHKP/C'li 4 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

(İHA)