Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Mahallesi'nde F.K'nin, evinde satmak için uyuşturucu bulundurduğunu belirledi.

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