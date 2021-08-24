Eskişehir'in Çifteler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Mahallesi'nde F.K'nin, evinde satmak için uyuşturucu bulundurduğunu belirledi.
Söz konusu adreste narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramalarda 93 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika