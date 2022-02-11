Üye Girişi
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

11.02.2022 15:35
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 71 Evler Mahallesi'nde ikamet eden U.G'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ekiplerinin yanı sıra narkotik köpek timinin katıldığı operasyonda evde bulunan U.G. ile H.B'yi yakaladı. 41 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 uyuşturucu hap ile 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:29 Bakan Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin yöneticileri toplantı yaptı
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Çamlıca Camii'ni seçti
14:59 Çağrı merkezlerine gelen asılsız aramalar Bakan Soylu'yu çileden çıkardı: Biz senin deneme tahtan mıyız?
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement