Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolunda bir aracı takibe aldı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılara ait araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 4 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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