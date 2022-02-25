Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

25.02.2022 12:41
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler E.T, S.M. ile D.T'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 103,31 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
12:09 Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu!
12:04 Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti
11:59 Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım
11:57 Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor
11:47 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 12:47:29. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement