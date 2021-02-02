Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Erenköy Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Polis, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler, E.K. ile F.K'nin yanı sıra kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettikleri iddia edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait ev ve üzerlerinde yapılan aramada, 93,31 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.