Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alpu ilçesinde 4 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilere ait araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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