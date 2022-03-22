Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

22.03.2022 10:55
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alpu ilçesinde 4 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Uyuşturucu Madde Ticareti, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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