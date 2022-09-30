Şüpheli K.Y'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 38,41 gram sentetik uyuşturucu ile 38,91 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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