Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

30.09.2022 12:56
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı.

Şüpheli K.Y'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 38,41 gram sentetik uyuşturucu ile 38,91 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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