Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de "Düzensiz Göç Toplantısı"

Eskişehir'de "Düzensiz Göç Toplantısı"

1 saat önce

Eskişehir'de "düzensiz göç" konulu toplantı yapıldı.

Eskişehir'de
Eskişehir'de "düzensiz göç" konulu toplantı yapıldı.

Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü başkanlığındaki toplantıya, İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın, İl Emniyet Müdürlüğü ilgili birimleri, İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri, İl Göç Uzmanı Murat Aslan ve İl Göç Uzman Yardımcısı Kemal Özer katıldı.

Toplantıda düzensiz göç konusunda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ortak koordinasyonu ve yeni dönemde bu konuda atılacak adımlar görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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