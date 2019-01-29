Eskişehir'de "Düzensiz Göç Toplantısı"

Eskişehir
'de "düzensiz göç" konulu toplantı yapıldı.
Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü
başkanlığındaki toplantıya, İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız
, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın
, İl Emniyet Müdürlüğü ilgili birimleri, İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri, İl Göç Uzmanı Murat Aslan
ve İl Göç Uzman Yardımcısı Kemal Özer
katıldı.
Toplantıda düzensiz göç konusunda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ortak koordinasyonu ve yeni dönemde bu konuda atılacak adımlar görüşüldü.