9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi - Son Dakika
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9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi

25.05.2022 14:23
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi

DÜZENSİZ göçle etkin mücadele amacıyla aralarında Ankara, Kırşehir ve Zonguldak'ın da bulunduğu 9 şehrin valileri, Eskişehir'de bir araya geldi.

DÜZENSİZ göçle etkin mücadele amacıyla aralarında Ankara, Kırşehir ve Zonguldak'ın da bulunduğu 9 şehrin valileri, Eskişehir'de bir araya geldi. 7'nci bölge koordinasyon toplantısında düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalarla istatistiki bilgiler paylaşıldı.

Düzensiz göçle mücadele edilmesi amacıyla Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Zonguldak illerinin olduğu 7'nci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı Eskişehir'de yapıldı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Ankara Valisi Vasip Şahin, Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce Valisi Cevdet Atay, Karabük Valisi Fuat Gürel, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, illerin Emniyet müdürleri, Jandarma komutanları, Sahil Güvenlik Grup komutanları ve İl Göç İdaresi müdürleri katıldı.

BİRLİK MESAJIEskişehir Valisi Erol Ayyıldız, göç ve göçmenlerin, çağın en önemli insanlık meselelerinden olduğunu ifade ederek, "Küresel ölçekte siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda uluslararası ilişkilerin ve ülkelerin politikalarının temel belirleyicisi haline gelmiştir. Ülkemiz göçmenlere kapılarını açmış, ihtiyaç duyanları koruma altına almış, göçmenlerin sorunları için bütün imkanlarını seferber etmiş, yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan, örnek alınası bir tutum sergilemiştir" dedi.Düzensiz göçle mücadele koordinasyon toplantısının 6 ayda bir düzenlendiğini belirten Ankara Valisi Vasip Şahin ise "Düzensiz göçle mücadelede her bir ilimiz kendi üzerine düşen gayreti göstermeye çalışıyor. Düzensiz göçün getirdiği sorunları önlemeye, bununla mücadele etmeye çalışıyorlar. Daha çok koordinasyon içerisinde ve birlikte çalışmamız, birlikte mücadelemizle sınır illerimize destek vermiş oluruz" diye konuştu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 7'nci bölgede yer alan Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce Eskişehir, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalarla istatistiki bilgiler paylaşıldı.


9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
9 ilin valisi, düzensiz göçle mücadele için Eskişehir'de bir araya geldi
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Kaynak: DHA

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