Eskişehir'de otomobil satışı yapmak isteyenleri, "EFT iptali" yöntemiyle dolandırdığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitelerine ikinci el otomobil satış ilanı veren araç sahiplerinin, sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Çok sayıda kişinin "EFT iptali" yöntemiyle dolandırıldığını tespit eden polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Yaklaşık 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri saptanan 13 şüpheliden 4'ünün başka suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir zanlı ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR - 'EFT iptali' ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı - Son Dakika