Eskişehir'de eğitimlerini tamamlayan mahalle bekçileri göreve başladı - Son Dakika

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yer alan mahalle bekçilerinin göreve başlaması ve tahsis edilen yeni araçların hizmete alınması nedeniyle tören düzenlendi.

Hizmet binası bahçesinde düzenlenen törende konuşan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, bugün görevine başlayacak olan 139 bekçi ve geçen yıl göreve başlayan 184 bekçi ile toplam bekçi sayısının 323'e ulaştığını söyledi.

Göreve başlayan bekçilere seslenen Dinç:

"Kent halkının huzur ve güvenliği adına faaliyet gösteren meslektaşlarınıza önemli destek olacaksınız. Özellikle önleyici asayiş hizmetleri ve polislik uygulamalarında caydırıcı bir güç olarak teşkilatımıza ve Eskisehir polisine önemli katkıda bulunacağınıza inanıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüze bu bekçilik müessesesinin tekrar canlandırılması ve etkin hale getirilmesinden dolayı teşekkürü borç biliyoruz. Siz değerli kardeşlerim bugünden itibaren teşkilatımızın birer mensubu olarak göreve başlayacaksınız. Emniyet teşkilatının birer mensubu olarak özveri, fedakarlık ve hassasiyet içerisinde çalışacağınıza olan inancımız tamdır."

Dinç, yapılan hizmetlerin daha verimli ve görünür hale getirilmesi, güvenlik olgusunun en üst seviyeye taşınmasının ortak hedefleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu sorumluluk ve bilinçle suçların önlenmesinde Emniyet teşkilatımıza güç katacaksınız. Ayrıca, güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde araç ve teçhizatın önemi açıktır. Devletimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla temin edilen 15 aracıda bugün Eskişehir halkının hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu vesile ile şahsım ve teşkilatım devlet büyüklerimize, dernek ve vakıf üyelerimize saygılarımızı ve şükranlarımı sunuyorum. Yine görevi başında şehit düşen tüm meslektaşlarımı rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor yeni göreve başlayan personelimize başarılar diliyor ve hizmete giren araçlarımızın Eskişehir halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum."