Eskişehir'de eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de bir eğlence merkezi çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de eğlence merkezinde kavga: 1 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de bir eğlence merkezi çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'taki bir eğlence merkezinden çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.K. darbedildi. Ağır yaralanan R.K, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavga olayına karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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