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Eskişehir'de ekmeklik buğday hasadı

1 saat önce

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 9 bin 672 dekarlık alanda ekmeklik buğday hasadına başlandı.

Eskişehir'de ekmeklik buğday hasadı, System.String[]
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 9 bin 672 dekarlık alanda ekmeklik buğday hasadına başlandı.
TİGEM Ziraat Mühendisi Adem Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 9 bin 672 dekarlık alana ekmeklik buğday çeşidi olan "Kate-A1", "Sönmez-2001" ile "Reis" çeşidi tohumu ekildiğini söyledi.
İşletmeye ait alanlara yerli ve milli tohumların ekildiğini ifade eden Taş, şunları söyledi:
"İşletme olarak yerli ve milli üretime önem veriyoruz. Bölgemizdeki çiftçimizin sertifikalı tohum ihtiyacını karşılıyoruz. Amacımız, bölgeye uygun, verimli ve kaliteli tohumluklar üretmek. Yeni mahsul döneminin ülkemize ve Türk çiftçisine hayırlı olmasını diliyorum."
Mahmudiye, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:44 Kaynak: AA
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