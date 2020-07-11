Eskişehir'de elektrik panoları resimlerle renkleniyor - Son Dakika

Eskişehir'de elektrik panoları resimlerle renkleniyor

Eskişehir'de elektrik panoları resimlerle renkleniyorESKİŞEHİR'de araç trafiğine kapalı olan caddelerde, yapıştırılan reklam afişleri ve el broşürleri nedeniyle çirkin görüntü oluşturan elektrik panoları, ressamlar eliyle estetik bir görünüme büründü.

Eskişehir'de elektrik panoları resimlerle renkleniyor

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ESKİŞEHİR'de araç trafiğine kapalı olan caddelerde, yapıştırılan reklam afişleri ve el broşürleri nedeniyle çirkin görüntü oluşturan elektrik panoları, ressamlar eliyle estetik bir görünüme büründü. Yağlı boyanın yanı sıra sprey boya kullanan ressamlar Cengizhan Konuralp ve Berkant Topaloğlu, insanların gözüne hitap edecek temalar yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Birimi, vatandaşlardan gelen talepler üzerine, özellikle trafiğe kapalı olan caddelerde, ilanlar ve reklam afişlerinin yanı sıra sprey boyalarla kötü görüntüye neden olan elektrik panolarıyla ilgili proje oluşturdu. Sanat Birimi'nde görevli Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Cengizhan Konuralp ve Berkant Topaloğlu, hazırladıkları tasarımlarla panoları renklendirdi. Yağlı boyanın yanı sıra sprey boya kullanan ressamlar, hazırladıkları renkli temaları elektrik panolarına uygulamaya başladı.

Panoların güzel bir görüntüye kavuştuğunu ifade eden ressam Cengizhan Konuralp, "Yaklaşık bir yıldır Büyükşehir Belediyesi Sanat Birimi ile çalışıyorum. Berkant Topaloğlu ile birlikte, Eskişehir'in estetiğini bozmadan, birtakım güzellikler yaratmak için oluşturulan bir projede yer alıyoruz. Önce Doktorlar olarak bilinen İsmet İnönü-1 Caddesi'nden başladık. Yaklaşık 30 elektrik panosu var burada. Bunun sonrasında da Üniversite Caddesi ve ara sokaklara doğru devam edeceğiz" dedi.

'HALKTAN ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIK'

Panolarda canlılar ve yaşadıkları ortam teması üzerinde durduklarını belirten Konuralp, insanları görünce mutlu edecek renkler seçtiklerini ifade etti. Konuralp, "Temamızı canlılar ve yaşadığı ortam üzerine kuruyoruz. Biraz daha insanların gözüne hitap edecek bir temada buluşturmak istedik. Bir de sokaklara konulan elektrik panolarını şehirle iç içe olsun ve göze daha hoş gelsin diye böyle bir proje düşündük. Daha çok gençlere hitabetsin, göze daha hoş görünsün, baktıklarında mutlu etsin diye renkleri de ona göre seçtik. Elektrik panolarının üzeri önceden ilanlarla, reklamlarla kaplıydı. Hoş bir görüntüleri yoktu. Bu da Eskişehir'in estetiğini bozduğu için onları kamufle etme amacıyla böyle bir uygulamaya kalkıştık. Halktan güzel tepkiler alıyoruz, 'bizim buralara da yapın' diye dilekçeler veriliyor. Çalışmalar işin zorluğuna ve hava şartlarına göre 1-2 gün sürüyor. Yaptığımız tasarımları fırça ya da kalem ile aktarıp boyamaya başlıyoruz. Amacımız şehri daha estetik, daha güzel bir hale kavuşturmak" diye konuştu.

Eskişehir, Konuralp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de elektrik panoları resimlerle renkleniyor - Son Dakika
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