Eskişehir'de elektrik trafolarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde elektrik trafolarından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftçi Mahallesi'nde sulama amacıyla kullanılan elektrik trafolarından enerji ve nakil kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelileri M.Ç, S.Ç. ile Ş.Z'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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