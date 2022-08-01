Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı

01.08.2022 18:15
Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı

Eskişehir'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlattı. Şikayetçi olan M.A.'nın ifadesini alan ekipler, konuyla ilgili incelemelerde bulundu. Elektrikli bisikleti çaldığı iddia edilen O.K.K. yakalandı. Şüphelinin başka bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarından arandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

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