Eli bıçaklı madde bağımlısı bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Eskişehir'de elindeki bıçakla pazar yerinde bulunan vatandaşlara saldıran ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin ihtarlarına karşı gelince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Çifteler İlçesi'nde kurulan pazar alanında elindeki bıçağı salladığı ve çevredeki vatandaşlara hakaretler ederek saldırgan tavırlar gösterdiği iddia edilen O.K. isimli şahsı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirilmeye çalıştı. Elindeki bıçakla bir vatandaşın üzerine yürüdüğü öğrenilen madde bağımlısı O.K., polisin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Daha sonra eyleminin dozunu arttıran O.K., elindeki bıçakla polisin üzerine yürüyünce, havaya uyarı ateşi açıldı. Hem ekipleri hem de vatandaşları elindeki bıçakla tehdit eylemine son vermeyen madde bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak kontrol altına alındı.

Polis kurşunuyla bacağından vurularak etkisiz hale getirilen madde bağımlısı O.K., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR