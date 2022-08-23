Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı

23.08.2022 21:09

Eskişehir'de ellerinde kılıçlarla yürüyen 3 gencin videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Sonrasında gençlerin set çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Savcılığı konu özelinde halkı provoke edici mesajlar atan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarında, ellerindeki kılıçlarla yolda yürüyen ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın videosu paylaşıldı. Paylaşımların gündem haline gelmesi ve asılsız iddiaların yaygınlaşması nedeniyle videodaki şahıslar hakkında araştırma yapıldı.

ŞAHISLAR FİLM SETİ ÇALIŞANLARI ÇIKTI

Araştırmaların sonucunda videodaki şahısların film şirketi çalışanı oldukları ve ellerindeki kılıçların film sahnesinde kullanılan, kesici olmayan malzemeler olduğu açıklandı.

PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bugün akşam saatlerinde ise, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan videoların altında halkı provoke edici mesajlar yayınlayan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

YORUMLAR
500
Ankara'da freni boşalan tır dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı Ankara'da freni boşalan tır dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Araştırma, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 4 bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:35 Su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandılar! O şahıslar kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 23:33:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement