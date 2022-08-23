Araştırmaların sonucunda videodaki şahısların film şirketi çalışanı oldukları ve ellerindeki kılıçların film sahnesinde kullanılan, kesici olmayan malzemeler olduğu açıklandı.

Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarında, ellerindeki kılıçlarla yolda yürüyen ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın videosu paylaşıldı. Paylaşımların gündem haline gelmesi ve asılsız iddiaların yaygınlaşması nedeniyle videodaki şahıslar hakkında araştırma yapıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Araştırma, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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