Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü yargılanıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü yargılanıyor

13.09.2022 12:52
Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü yargılanıyor

Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan tır sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan tır sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Cengiz Alav katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Cengiz A. hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması ve tekrar adli tıp raporunun alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Emekli birinci sınıf emniyet müdürü Hasan Çevik (59) idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, 16 Ekim 2021'de Eskişehir- Ankara kara yolunun 16. kilometresinde Cengiz Alav'ın kullandığı 06 DS 5256 plakalı tırla çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü Çevik ile aynı araçta bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik (18), kaza yerinde hayatını kaybetmiş, tır sürücüsü tutuklanmış, geçen yıl 31 Mart'ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü yargılanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de emekli emniyet müdürü ve oğlunun ölümüne yol açan tır sürücüsü yargılanıyor - Son Dakika
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