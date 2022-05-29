Eskişehir'de emekli öğretmenden anlamlı bağış - Son Dakika
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Eskişehir'de emekli öğretmenden anlamlı bağış

29.05.2022 13:47
Eskişehir'de emekli öğretmenden anlamlı bağış

Eskişehir'de 85 yaşındaki emekli öğretmenin 50 fidan bağışladığı bildirildi.

Eskişehir'de 85 yaşındaki emekli öğretmenin 50 fidan bağışladığı bildirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yıllarca genç nesiller yetiştiren Kamil Çekirceci'nin ülkenin yeşillenmesine katkı sağladığı kaydedildi.

Köy Enstitülerinin devamı olan Arifiye Öğretmen Okulundan 1956 yılında mezun olan Çekirgeci'nin yıllarca genç fidanların yetişmesine katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, emekli öğretmenin Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne başvurarak 50 fidan bağışı yapmak istediği belirtildi.

Bağış işlemleri tamamlanmasının ardından Orman Bölge Müdürü İsmail Boz'un talimatı ile emekli öğretmene bir sürpriz hazırlandığı belirtilen açıklamada, evinden alınan Kamil Çekirceci'nin, Kanlıpınar ağaçlandırma sahasına götürüldüğü, burada toprak hazırlığı yapılan sahaya bağışladığı fidanların bir kaçının kendisinin diktiği ifade edildi.

Fidan dikim etkinliğine Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu ve İşletme Müdürü Doğan Kiras katıldı.

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Kaynak: AA

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