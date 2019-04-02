Eskişehir'de Engellilere Tekerlekli Sandalye

Eskişehir
'in Seyitgazi
Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Engelli Sosyal Destek Projesi" kapsamında 28 engelli kişi tekerlekli sandalyeye kavuşturuldu.
Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'un himayesinde yürütülen proje kapsamında edinilen 12'si akülü, 16'sı manuel olmak üzere 28 tekerlekli sandalye, bedensel engellilere verildi. Kırka
Mahallesi'nde babası Veli Yığrık ve annesi Şükriye Yığrık ile tek odalı evde yaşayan 33 yaşındaki bedensel engelli Burhan Yığrık'a akülü tekerlekli sandalyesini ileten Kaymakam Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir yardıma vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatlarıyla "Engelli Sosyal Destek Projesi"ni başlattıklarını ifade eden Demirkol, şunları kaydetti:
"Özel gereksinimli birçok vatandaşımıza akülü aracımızı teslim ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Gittiğimiz her evde Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz. İlçemizdeki projemiz sürecek. İnşallah her ihtiyaç sahibi vatandaşımıza uzanmaya, el ve yurt olmaya devam edeceğiz. Girmediğimiz ev, yurt olmadığımız kardeşimiz kalmayacak."
Bedensel engelli Burhan Yığrık da kendisine akülü tekerlekli sandalye verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.