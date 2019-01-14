Eskişehir'de Erasmus+ Eğitimi
1 saat önce
Eskişehir Valiliği Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları tarafından KA104 ve KA204 eğitimi yapıldı.
Eskişehir
Valiliği Avrupa Birliği
(AB
) ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde Türkiye
Ulusal Ajansı uzmanları tarafından KA104 ve KA204 eğitimi yapıldı.
Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü uzmanları tarafından Eskişehir kurumlarında proje çalışmaları yapan personele yönelik Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar Eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan Vali Yardımcısı Alper Balcı
eğitimin önemine vurgu yaparak, projelerin günümüz koşullarında vazgeçilmez olduğunu belirtti. Verilen eğitimde katılımcılar, Erasmus+ projeleri geliştirme, yazma ve yürütme konularında görüş alış verişinde bulunma imkanı elde etti. Kamu kurumlarının AB fonlarından azami ölçüde yararlanmasına katkı sağlamak hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen eğitime, 140 personel katıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:38 Kaynak: İHA
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