Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de erkekler kadına şiddete dikkati çekmek için yürüdü
Son Dakika Güncel Eskişehir'de erkekler kadına şiddete dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika

Eskişehir'de erkekler kadına şiddete dikkati çekmek için yürüdü

6 saat önce

Eskişehir'de erkeklerden oluşan grup, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Eskişehir'de erkeklerden oluşan grup, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Ulus Anıtı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Yenilmez, "Bu eylemin eyleyeni erkekse, erkeklerin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. Şehrimizin büyük bölümü destek verdi. Umarım bu hareketimiz, uluslararası camiada bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili şekilde 'dur' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da aralarında olduğu grup, daha sonra Porsuk Bulvarı'na kadar yürüdü.

Kadına yönelik şiddeti protesto içerikli dövizler taşınan yürüyüşe, dernek üyesi kadınlar da düdük çalarak destek verdi.

Eskişehir'de erkekler kadına şiddete dikkati çekmek için yürüdü

Eskişehir, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti! Beyoğlu'nda oğlu ile polise ateş eden baba vurularak yakalandı İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Saray'a gidenden genel başkan olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:06:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de erkekler kadına şiddete dikkati çekmek için yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]