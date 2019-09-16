Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir'de eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

1 saat önce

Eskişehir'de, eroin ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Eskişehir'de, eroin ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bu adreste yapılan aramalarda ise 14,93 gram eroin bulundu.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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