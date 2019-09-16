Eskişehir'de eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de, eroin ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bu adreste yapılan aramalarda ise 14,93 gram eroin bulundu.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.