Eskişehir'de eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
1 saat önce
Eskişehir'de, eroin ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Eskişehir'de, eroin ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese baskın yaptı.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Bu adreste yapılan aramalarda ise 14,93 gram eroin bulundu.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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