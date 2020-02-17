Eskişehir'de eşi tarafından öldürüldüğü öne sürülen kadın, Manisa'da toprağa verildi - Son Dakika

Eskişehir'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürülen Hafize F. (35), memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi tarafından teslim alınan Hafize F'nin cenazesi, Alaşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Hilalli Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ilgın Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Hafize F'nin babası Çetin Külcü, kardeşi Ömer Külcü, önceki evliliğinden olan 16 yaşındaki oğlu A.S. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile yakınları katıldı.

Anne Meliha Külcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlı F.F'nin izin vermemesi nedeniyle kızıyla iki yıldır görüşemediklerini söyledi. Külcü, zanlının en ağır cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

Erenköy Mahallesi'nde bir evde yaşayan Ferhat F. ile eşi Hafize F. (35) arasında, iddiaya göre, dün "kıskançlık" meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüş, bıçakla ağır yaralanan Hafize F. yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Ferhat F. ise ekiplerce gözaltına alınmış, bugün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.