Eskişehir'de, eşini bıçakla öldüren koca adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de, eşini bıçakla öldüren koca adliyede (2) - Son Dakika

Eskişehir'de, eşini bıçakla öldüren koca adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIEskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı (35) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan (26), çıkarıldığı 'kasten öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de, eşini bıçakla öldüren koca adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı (35) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan (26), çıkarıldığı 'kasten öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Fidan, adliye girişinde gazetecilere, "Ne öldürmesi? Eşim kendini öldürdü" dedi. Ferhat Fidan'ın, savcılık sorgusunda, eşini öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
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