Eskişehir'de, eşini bıçakla öldüren koca adliyede (2) - Son Dakika

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Eskişehir'de, eşini bıçakla öldüren koca adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIEskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı (35) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan (26), çıkarıldığı 'kasten öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:25 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı (35) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan (26), çıkarıldığı 'kasten öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Fidan, adliye girişinde gazetecilere, "Ne öldürmesi? Eşim kendini öldürdü" dedi. Ferhat Fidan'ın, savcılık sorgusunda, eşini öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi.
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