Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın davasına devam edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın davasına devam edildi

12 dakika önce

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın davasına devam edildi, System.String[]

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Harun Sazlar İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Öznur Sazlar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de izledi.

Sanık Sazlar, savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Olay bir anda gelişti. Olay günü eşim beni çocuğumdan uzak tutar davranışlar sergiledi, sürekli beni mutfakta tutmaya çalışıyordu. Kapıya çıktığı esnada eşime çocuğun düzgün yatmadığını da söyledim. Eşim bana tuzak kurdu. Çocuğa ilaç içirip beni polise şikayet edecekti. O esnada mutfağın yanındayım, kendimden geçmişim, elimdeki bıçak toplu iğne gibi bir şeydi. Eşime acı verecek davranışta bulunmak istemedim, öldürme kastım yoktu." diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, gelen Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar'ın eşini hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

Mahkeme çıkışında konuşan Öznur Sazlar karardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sonunda istediğimiz sonuca ulaştık. Umarım bundan sonra adalet herkese tecelli eder. Tabii ki Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak olmasından dolayı rahatladık. Çünkü ben tahliye olmasından endişe ediyordum." dedi.

Müştekinin avukatı Hacer Gök de davanın bundan sonra "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla görüleceğini belirterek, "Asliye ceza mahkemelerinde tutukluluk hali en fazla 1 yıl olabiliyor. Ağır ceza mahkemelerinde bu 2 yıla kadar sürdürülebiliyor. Öznur Sazlar boşanma aşamasında olduğu eşinin tahliye edilmesinden çok korkuyordu." ifadesini kullandı.

İstanbul'dan geçen yıl 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun Sazlar, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçakla yaralamıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan Harun Sazlar, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Eskişehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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