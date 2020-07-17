Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın duruşmasına devam edildi - Son Dakika

Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın duruşmasına devam edildi

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

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4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Harun Sazlar İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Öznur Sazlar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Geçtiğimiz günlerde 7'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, Adli Tıp Kurumu raporunda sanık Harun Sazlar'ın eşini, hayati tehlikesi olacak şekilde yaraladığının tespit edilmesi üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı 4 Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etmişti.

Yeniden düzenlenen iddianame Harun Sazlar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı. Burada görülen davada, tutuklu sanık Harun Sazlar, psikolojik sorunları olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, Harun Sazlar'ın psikolojik sorunlarının olup olmadığı yönünde araştırma yapılması gerektiğinde karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkemenin ardından ise bazı kadın platformları üyeleri pankart açarak Öznur Sazlar'a destek verdi.

Mahkeme sonunda konuşan Öznur Sazlar'ın avukatı Ceren Koçak, "Bir önceki celse sanık korona virüsten dolayı dinlenememişti. Sanık bugün dinlendi. Yine alışık olduğumuz bir tablo, 'akıl hastasıydım, ehliyetim yoktu' şeklinde bir savunma yaptı. Kadının namusu söz konusu olarak 'beni aldattı' şeklinde haksız tahrik ya da iyi hal indiriminden yararlanmaya çalıştı. Bu bizim alıştığımız bir durum. Biz savunmalarımızı yaptık, hakim de zaten çelişkiyi fark etti. Asliye ceza dosyasında mevzu bahis olmayan konular gündeme getirildi çünkü bu şekilde olursa kişi iyi halden ya da haksız tahrikten yararlanacağını düşündü. Yargılamaya ve adalete güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'dan geçen yıl 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun Sazlar, boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçakla yaralamıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan Harun Sazlar, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilmiş, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Eskişehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de eşini bıçakla yaralayan sanığın duruşmasına devam edildi - Son Dakika
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