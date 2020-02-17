Eskişehir'de eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de kavga sırasında eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de kavga sırasında eşini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ferhat F. (26), ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarının cinayetin sebebini sorması üzerine "Ne öldürmesi, eşim kendini öldürdü." yanıtını verdi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ferhat F. tutuklandı.

Erenköy Mahallesi'nde bir evde yaşayan Ferhat F. ile eşi Hafize F. (35) arasında dün "kıskançlık" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Bıçakla ağır yaralanan Hafize F, yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Ferhat F. ise ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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