Eskişehir'de Eşini Öldüren Kadına Hapis Cezası
1 saat önce
Eskişehir'de, evlendikten 9 gün sonra kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Eskişehir
'de, evlendikten 9 gün sonra kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Semra Öztürk
(21) ile maktul Yunus Çolak
'ın yakınları ve avukatları katıldı.
Son savunmasını yapan sanık, eşinin kendisini çok kıskandığını öne sürdü. Bu nedenle çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığını belirten Öztürk, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Eskişehir'de merkez Tepebaşı
ilçesi Şirintepe
Mahallesi'nde 4 Eylül
2018'de, 9 günlük evli çift arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Yakup Çolak'ı kalbinden bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Semra Öztürk tutuklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yakup Çolak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:59 Kaynak: AA
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