Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Eşini Öldüren Kadına Hapis Cezası

Eskişehir'de Eşini Öldüren Kadına Hapis Cezası

1 saat önce

Eskişehir'de, evlendikten 9 gün sonra kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eskişehir'de Eşini Öldüren Kadına Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de, evlendikten 9 gün sonra kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Semra Öztürk (21) ile maktul Yunus Çolak'ın yakınları ve avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık, eşinin kendisini çok kıskandığını öne sürdü. Bu nedenle çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığını belirten Öztürk, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Eskişehir'de merkez Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde 4 Eylül 2018'de, 9 günlük evli çift arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi Yakup Çolak'ı kalbinden bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Semra Öztürk tutuklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yakup Çolak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:59 Kaynak: AA

Yunus Çolak, Semra Öztürk, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:29:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Eşini Öldüren Kadına Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]